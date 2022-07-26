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Быстров рассказал, как украинские футболисты тайком просили сфотографироваться с россиянами

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров рассказал о желании украинских футболистов сделать совместную фотографию, несмотря на недовольство их руководства.

«Четыре года назад ездили на турнир в Словакию, там рядом жила молодежная сборная Украины. Жили в одном помещении, все здоровались, как игроки, так и тренеры. Потом кому-то это не понравилось, видимо. И вот они дождались момента, пока мы за угол уйдем и попросили сфоткаться. Сказали, чтобы не увидело их руководство», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, что перед Олимпиадой в Пекине министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены не должны стоять рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Также были запрещены контакты спортсменов двух стран.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее украинский боксер Иван Редкач опубликовал в социальных сетях совместную фотографию с россиянином Дмитрием Биволом.

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