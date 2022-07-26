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Журналист The Athletic заявил, что многие считали дикостью контракт Капризова на 9 миллионов

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Reuters

Журналист The Athletic Дом Лущишин высказался о контракте российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Многие считали абсолютной дикостью (это намеренный коламбур), что «Миннесота» выписала Кириллу Капризову $ 9 млн в год на пять сезонов — игроку, сыгравшему всего 51 матч в НХЛ. При таком маленьком количестве встреч сделка вселяла не так уж много уверенности. Но любой, кто посмотрел немало матчей «дикарей» в 2021 году, скажет вам, что Капризов заслужил это и даже больше — он был будущей суперзвездой этой лиги», — написал Лущишин.

Соглашение Капризова рассчитано на 4 сезона, он будет зарабатывать за сезон $9 млн. Лучший контракт у защитника «Колорадо Эвеланш» Кэйла Макара (5 сезонов, $12,5 млн).

Капризов перебрался в «Миннесоту» в 2020 году из ЦСКА.

В завершившемся розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Капризов стал самым успешным российским игроком. На счету форварда 47 заброшенных шайб и 61 голевая передача. По системе гол + пас он вошел в пятерку лучших игроков лиги.

Ранее сообщалось, что контракт Кирилла Капризова вошел в топ-10 лучших в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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