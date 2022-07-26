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Федун назвал бредом слухи о своем уходе с поста председателя совета директоров «Спартака»

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РИА Новости

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал появившуюся информацию о том, что он покидает пост председателя совета директоров красно-белых.

«Это бред, я не хочу комментировать бред, который появляется в прессе время от времени», — приводит слова Федуна РБК.

Сообщалось, что управлением клуба вместо него займется компания «Лукойл». Отмечается, что пост Федуна может занять первый вице-президент компании Александр Матыцын. На время передачи дел Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.

Федун накануне покинул пост вице-президента «Лукойла». Также в марте сообщалось о финансовых потерях в размере до 80% всего состояния бизнесмена. Он приобрел московский клуб в 2004 году.

В субботу «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» со счетом 4:1. Счет в матче открыл Роман Зобнин, это его первый гол с апреля. Стоит отметить, что в первом тайме был удален полузащитник хозяев Александр Черников. Во втором тайме отличились Квинси Промес и Виктор Мозес, автогол на счету защитника «Краснодара» Сергея Бородина.

Ранее сообщалось, что покинувший «Спартак» спортивный директор Лука Каттани вернулся в «ПСЖ».

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