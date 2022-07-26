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Медведева об отстранении российских фигуристов: на их месте я убилась бы об стенку

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Чемпионка мира Евгения Медведева в интервью на YouTube-канале Forbes высказалась об отстранении российских фигуристов от международных соревнований.

«Пока что да, российское фигурное катание будет локальным. Запланировано очень много российских соревнований наподобие Гран-при. Так что ребятки будут бороться внутри страны. Но у нас конкуренция дай бог, так что скучно не будет. Но если поставить себя на их место — сложно. Я об стенку убилась бы», — сказала Медведева.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.

Ранее Татьяна Тарасова, говоря об отстранении российских фигуристов, пожалела отечественных юниоров, который лишены возможности соревноваться.

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