Глушаков отреагировал на слова Рианчо: четыре года как курица без головы что-то говорит

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в своем Telegram-канале отреагировал на слова бывшего тренера «Спартака» Рауля Рианчо. Тот назвал возможное возвращение игрока в стан московской команды большой шуткой.

«Я не помню, как его звать, но знаю: фишки расставлял в «Рубине». Уже четыре года как курица без головы что-то говорит. Ладно, легенды высказываются о «Спартаке», ну вы-то куда? Гляньте сначала «Википедию» по моим матчам и голам. А лучше набрать физруку моему в школу, он понимает футбол. Даже уважаемый Курбан Бердыев ранее отказался говорить о нем», — написал Глушаков.

Глушаков неоднократно изъявлял желание вернуться в «Спартак». В «Химках» готовы рассмотреть предложение красно-белых.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе московской команды он стал чемпионом России в 2017 году. Это не единственный трофей в карьере футболиста. В том же году Глушаков вместе с красно-белыми завоевал Суперкубок России. Летом 2019 года клуб расторг контракт с полузащитником. После он поиграл в грозненском «Ахмате», в октябре 2020 года перешел в «Химки».

В прошлом сезоне полузащитник 10 мячей и отдал две голевые передачи. В новом сезоне Глушаков пока не набирал очков.