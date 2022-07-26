Агент сообщил, что зимой «Аталанта» не отпустила Миранчука в один из итальянских клубов

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук этой зимой мог перебраться в один из клубов Италии.

«Я знаю агента Миранчука — Вадима Шпинева. У Алексея было предложение этой зимой, но «Аталанта» его не отпустила. В Италии. Но на мой взгляд, почему у Миранчука не получается, «Аталанта» — это команда не под стиль Леши. В другой команде, в условном «Лацио», он бы был топом», — приводит слова Маньякова «Матч ТВ».

Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года из московского «Локомотива». Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в €10 млн.

В этом сезоне россиянин принял участие в 19 матчах своей команды в чемпионате Италии, отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его команда заняла восьмое место, оставшись без еврокубков.

В последних четырех матчах «Аталанты» в чемпионате Италии Миранчук появлялся на поле лишь один раз.

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