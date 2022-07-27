Подготовка дела вратаря ЦСКА Федотова к судебному разбирательству начнется 11 августа

Подготовка дела экс-вратаря хоккейного ЦСКА Ивана Федотова к судебному разбирательству начнется 11 августа, сообщается в электронной картотеке Всеволожского городского суда Ленинградской области.

Стоит отметить, что Федотов подготовил исковое заявление, которое было принято в производство 21 июля.

Напомним, что 1 июля стало известно о задержании Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.

6 июля стало известно, что 25-летний Федотов поступил в военный госпиталь при Минобороны в Северодвинске из-за обострения гастрита на фоне стресса. Позже спортсмена выписали из госпиталя и доставили в учебную часть, где предоставили особые условия. По сообщениям СМИ, в середине августа хоккеист примет присягу.

Ранее Борис Михайлов прокомментировал ситуацию с бывшим вратарем хоккейного клуба ЦСКА Иваном Федотовым, который был отправлен на военную службу.