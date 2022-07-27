Президент «Атлетико» Сересо считает практически невозможным трансфер Роналду

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слухи о возможном трансфере игрока английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, передает COPE.

«Не знаю, кто придумал эту новость о переходе Роналду в «Атлетико». Это неправда. Вариант с переходом в «Атлетико» для Роналду практически невозможен», — сказал Сересо.

Роналду вернулся в английский «Манчестер Юнайтед» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе «МЮ» 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

Ранее Жорже Мендеш, агент футболиста английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, попросил руководство команды продлить контракт со своим клиентом, а затем отпустить его в аренду.