Модель рассказала, как она провела ночь с Роналду

Модель Элисон Экманн рассказала, как она провела ночь с игроком английского «Манчестер Юнайтед» Роналду, передает Corriere dello Sport.

Экманн отметила, что она была организатором мероприятия Роналду, посвященного его новым духам.

«Мы ушли с вечеринки и оказались у него дома. Выпили несколько бокалов шампанского. Затем, около 3 часов ночи, я сказала ему, что хочу домой. Он отправил домой меня вместе с его водителем», — сказала Экманн.

Роналду вернулся в английский «Манчестер Юнайтед» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе «МЮ» 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

Ранее президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слухи о возможном трансфере игрока английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.