Аршавин рассказал о своих действиях в случае получения повестки из военкомата

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что пошел бы в военкомат, если бы получил повестку.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. В рамках нее планируется призвать 300 тыс. человек, заявлял министр обороны Сергей Шойгу.

«Как бы я поступил? Пошел бы в военкомат. Я знаю, что некоторые уехали, убежали — я бегать точно не буду», — приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, ранее стало известно, что повестки в военкомат получили бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов, российские фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, боец смешанных единоборств Владимир Минеев и другие представители российского спорта.

Ранее сообщалось, что российский саночник Владислав Антонов, которому ранее пришла повестка из военкомата, избежал частичной мобилизации, так как не попал под ее условия.