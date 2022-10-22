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Стрепетов считает, что тренеру «Зенита» Семаку нужно разобраться в себе

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Dmitry Lovetsky/AP

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал обратную замену Андрея Мостового в игре Кубка России против «Крыльев Советов».

«Многие сейчас говорят, что Мостовому надо быть более дисциплинированным, надо проявлять уважение, ведь он был под прицелом телекамер, что тренер решает все. Но игрок же не робот.

И я по-человечески очень хорошо его понимаю, что он после замены подошел к Семаку и задал вопросы. Я в этой ситуации на стороне Андрея, потому что веских причин менять его не было. И тут надо поделить эмоции между главным тренером, которому надо разобраться в себе, и между футболистом», — приводит слова Стрепетова «Рейтинг букмекеров».

Мостовой провел на поле всего 22 минуты, не отметившись результативными действиями. Полузащитник остался недоволен обратной заменой от главного тренера и сразу после этого покинул пределы поля, отправившись в раздевалку. Вместо него на поле вышел бразильский игрок Густаво Мантуан, который пополнил состав петербуржцев прошлым летом. Всего в этом розыгрыше Кубка России россиянин появлялся на поле в четырех матчах, в каждом из которых не проводя больше 25 минут.

Ранее Андрей Канчельскис сравнил поступок игрока Андрея Мостового с действиями Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

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Футбол. Чемпионат России
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