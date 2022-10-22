Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе

Сегодня в главном поединке турнира UFC-280 в Абу-Даби российский боец Ислам Махачев встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Соперники боролись за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Ислам Махачев победил досрочно. Во втором раунде он исполнил удушающий прием, после которого судья остановил бой. Эта победа стала для россиянина 11-й подряд на турнирах UFC.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В своем последнем бою Махачев победил американского бойца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202. Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом. Отметим, что Махачев изначально должен был провести бой против Бенеила Дариуша, но ирано-американский боец получил травму. Грин оперативно согласился заменить Дариуша.

Чарльз Оливейра являлся чемпионом UFC в легком весе. Он занимал третью строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Ранее сообщалось, что Петр Ян сенсационно уступил американцу Шону О. В со-главном бое вечера Алджамейн Стерлинг техническим нокаутом одолел Ти Джея Диллашоу.