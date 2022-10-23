Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Спартак» сыграет с «Торпедо»... 21:43
В Call of Duty появятся Неймар, Погба, Месси и другие футболисты 21:35
Путин назвал принципиальным вопрос повышения зарплат в России 21:35
Выступление Путина на Валдае длилось почти четыре часа 21:34
Путин рассказал анекдот про антироссийские санкции 21:32
Путин ответил на вопрос о том, украинская или российская... 21:22
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве 21:21
Путин заявил, что безработица в России находится на уровне... 21:20
Фотограф Елизавета Породина сняла Джулию Фокс для рекламы бренда... 21:18
Источник: сборная России в ноябре сыграет с Таджикистаном и... 21:18

Умер владелец Red Bull Дитрих Матешиц

Владелец команды «Формулы-1» «Ред Булл» Матешиц умер на 79-м году жизни

close
100%
Red Bull Racing

Австрийский бизнесмен, основатель компании-производителя энергетических напитков «Ред Булл» и владелец одноименной команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Дитрих Матешиц умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает Sky News.

Из-за тяжелой болезни последние полтора года австриец не появлялся на публике. Его состояние серьезно ухудшилось несколько недель назад.

Команда «Ред Булл» побеждала в Кубке конструкторов в период с 2010 по 2013 год. В эти годы немецкий гонщик Себастьян Феттель неизменно выигрывал личный зачет чемпионата мира. В 2021 и 2022 годах победителем «Формулы-1» становился нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Весной 2005 года бизнесмен приобрел австрийский футбольный клуб «Зальцбург». Спустя четыре года он основал немецкий клуб «Ред Булл» из Лейпцига (ныне «Лейпциг»).

Ранее сообщалось, что российский гонщик Роберт Шварцман в пятницу, 21 октября, дебютировал в «Формуле-1» в составе команды «Феррари».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+