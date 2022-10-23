Умер владелец Red Bull Дитрих Матешиц

Австрийский бизнесмен, основатель компании-производителя энергетических напитков «Ред Булл» и владелец одноименной команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Дитрих Матешиц умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает Sky News.

Из-за тяжелой болезни последние полтора года австриец не появлялся на публике. Его состояние серьезно ухудшилось несколько недель назад.

Команда «Ред Булл» побеждала в Кубке конструкторов в период с 2010 по 2013 год. В эти годы немецкий гонщик Себастьян Феттель неизменно выигрывал личный зачет чемпионата мира. В 2021 и 2022 годах победителем «Формулы-1» становился нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Весной 2005 года бизнесмен приобрел австрийский футбольный клуб «Зальцбург». Спустя четыре года он основал немецкий клуб «Ред Булл» из Лейпцига (ныне «Лейпциг»).

Ранее сообщалось, что российский гонщик Роберт Шварцман в пятницу, 21 октября, дебютировал в «Формуле-1» в составе команды «Феррари».