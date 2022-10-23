Овечкин в 4 из 6 матчах нового сезона НХЛ не смог отметиться результативными действиями

В сегодняшнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз» нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь остался без результативных действий.

Игра завершилась победой «Кэпиталз» со счетом 4:3. В составе победителей ассистентским хет-триком отметился защитник Дмитрий Орлов, еще одна результативная передача на счету Евгения Кузнецова.

Таким образом, для Александра Овечкина этот матч стал уже четвертым в сезоне, когда он покидал площадку без результативных действий. В двух других матчах сезона россиянин сумел единожды ассистировать партнерам (в матче с «Монреалем»), а в игре против «Ванкувера» оформил 2+2.

В прошлом сезоне 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

Перед стартом нового сезона НХЛ Овечкин занимал третье место в гонке бомбардиров за всю историю лиги. Теперь на его счету 782 гола. Следующая его цель — обойти Горди Хоу, который за карьеру забросил 801 шайбу.

Ранее защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути заявил, что скучал по игре против нестареющего Александра Овечкина.