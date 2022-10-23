Захарян ответил, контактирует ли с «Челси» после срыва трансфера

Полузащитник сборной России и «Динамо» Арсен Захарян рассказал о продолжающемся общении с лондонским «Челси» после срыва трансфера прошлым летом.

«Новости? Пока нет, жду. Общался ли с «Челси» после срыва трансфера? Общаюсь», — передает слова Захаряна «Рейтинг букмекеров».

Напомним, ранее стало известно, что лондонский «Челси» готов активировать опцию выкупа 19-летнего Захаряна. Его планировалось приобрести за €15 млн. Однако стороны не смогли уладить детали до окончания трансферного окна.

В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей за бело-голубых, в которых отличился двумя забитыми голами и четырьмя результативными передачами.

В прошлом сезоне Захарян сыграл в Российской премьер-лиге (РПЛ) 28 матчей, в которых забил семь мячей и отдал шесть голевых передач, став вместе с командой бронзовым призером турнира.

Во вчерашнем матче против «Локомотива» Захарян еще в первом тайме смог отличиться. Однако, судья встречи отменил его гол из-за того, что Федор Смолов во время игрового момента находился в положении «вне игры». Во втором тайме полузащитник отметился голом со штрафного.

Ранее британский журналист Пол Браун назвал маловероятным и проблемным переход Захаряна в «Челси».