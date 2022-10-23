Василевский заявил, что UFC выгоднее было сделать чемпионом О'Мэлли, а не Петра Яна

Российский боец ММА Вячеслав Василевский считает, что американец Шон О'Мэлли сделал все, чтобы победить Петра Яна, но все же считает, что победа должна была остаться за россиянином.

«Итог несправедлив. Шон был хорош, сделал многое, чтобы вырвать победу. И сделал больше, чем кто-либо от него ожидал. Но Шон не победил 100%. На мой взгляд, Ян должен был победить. Все, что сделал Ян — этого бы хватило поднять руку ему.

Видимо, для UFC гораздо выгоднее, чтобы чемпионом и будущей звездой стал Шон О'Мэлли. Потому что они в нем видят аля-Конора Макгрегора», — приводит слова Василевского Sport24.

Напомним, что вчера американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

Американец за свою карьеру одержал 16 побед в 18 поединках.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273.

Ранее Григорий Дрозд отметил, что победа О'Мэлли над Петром Яном была натянутой судьями.