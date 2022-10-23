Дзюба не попал в заявку «Аданы Демирспор» на матч с «Коньяспором»

Российский нападающий Артем Дзюба не попал в заявку «Аданы Демирспор» на матч 11-го тура чемпионата Турции с «Коньяспором».

В матче, который проходит на стадионе «Ени Адана» в Адане, вперед вышли футболисты «Коньяспора» — 1:0, идет первый тайм.

В текущем сезоне российский нападающий забил за «Адану Демирспор» один мяч в четырех матчах. После десяти туров чемпионата Турции «Адана Демирспор» набрал 21 очко и занимает второе место, отставая от «Фенербахче».

До Турции Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны.

Ранее бывший нападающий петербургского «Зенита» Фатих Текке заявил, что Артем Дзюба не будет получать много игрового времени в «Адане Демирспор», пока клуб лидирует в чемпионате.