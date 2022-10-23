Форвард «Оренбурга» Сычевой прервал интервью из-за заканчивающейся пиццы в раздевалке

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой был признан лучшим игроком матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА и прокомментировал это событие в эфире «Матч Премьер».

«Каково забить Акинфееву? Да приятно и все. Я побегу, потому что когда получаю лучшего игрока матча, никогда не успеваю на пиццу в раздевалке. Все съедают. Так что спасибо большое, удачи!» — сказал Сычевой.

Напомним, встреча, прошедшая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, закончилась ничейным результатом — 2:2.

В составе хозяйской команды дублем отметился Владимир Сычевой. За ЦСКА забили Федор Чалов и Ренато Гойкович.

После 14 сыгранных матчей подопечные Владимира Федотова замыкают тройку лучших команд РПЛ, имея в активе 26 очков. «Оренбург» располагается на девятой позиции, набрав 19 очков.

В следующем матче ЦСКА сыграет с московским «Локомотивом». Встреча состоится 29 октября. «Оренбург» 28 октября проведет матч с воронежским «Факелом».

Ранее сообщалось, что Сычевой догнал форварда «Спартака» Квинси Промеса в списке лучших бомбардиров РПЛ.