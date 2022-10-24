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Ферстаппен повторил рекорд Шумахера в чемпионате «Формулы-1»

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Global Look Press

Нидерландец Макс Ферстаппен, пилот команды «Ред Булл» и двукратный чемпион «Формулы-1», повторил рекорд немецких автогонщиков Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля по количеству побед в сезоне.

Ферстаппен 23 октября одержал победу на Гран-при США, прошедшем в Остине. Это его 13-я виктория в сезоне. Шумахер завершил чемпионат с таким достижением в 2004 году, а Феттель — в 2013-м.

Второе место в воскресной гонке занял Льюис Хэмилтон из «Мерседес», третье — Шарль Леклер («Феррари»).

Ферстаппен досрочно одержал победу в гоночной серии в сезоне-2022.

Ранее стало известно, что австрийский бизнесмен, основатель компании — производителя энергетических напитков «Ред Булл» и владелец одноименной команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Дитрих Матешиц умер на 79-м году жизни.

Из-за тяжелой болезни последние полтора года австриец не появлялся на публике. Его состояние серьезно ухудшилось несколько недель назад.

Команда «Ред Булл» побеждала в Кубке конструкторов в период с 2010 по 2013 год. В эти годы немецкий гонщик Себастьян Феттель неизменно выигрывал личный зачет чемпионата мира. В 2021 и 2022 годах победителем «Формулы-1» становился нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Весной 2005 года бизнесмен приобрел австрийский футбольный клуб «Зальцбург». Спустя четыре года он основал немецкий клуб «Ред Булл» из Лейпцига (ныне «Лейпциг»).

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