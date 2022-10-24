Медведев остался на четвертом месте в рейтинге АТР, Карацев упал на 15 строчек вниз

Все российские теннисисты в топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), за исключением Аслана Карацева, сохранили свои позиции в обновленной версии списка.

Даниил Медведев остался на четвертой строчке, Андрей Рублев — на восьмой, а Карен Хачанов — на 18-й. Карацев упал с 45-го места на 60-е.

Лидером рейтинга по-прежнему является испанец Карлос Алькарас. Вторым идет его соотечественник Рафаэль Надаль, третьим — норвежец Каспер Рууд.

Ранее первый тренер Даниила Медведева во Франции Жан-Рене Лиснар заявил, что российский теннисист отказался менять спортивное гражданство.

«Насколько знаю, у Даниила были определенные контакты, но он отказался менять гражданство. Как я понимаю, он всегда гордился тем, что играет за Россию. Несмотря на то, что он уже много лет живет во Франции и Монако», — сказал Лиснар.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев несколько дней назад заявил, что Даниил Медведев впервые выйдет на корт после травмы в начале ноября на турнире серии «Мастерс» в Париже, который пройдет с 31 октября по 6 ноября.

Медведев травмировался 8 октября в полуфинале турнира АТР, прошедшем в казахстанской Астане, играя против серба Новака Джоковича.