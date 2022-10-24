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Экс-игрок ЦСКА назвал безобразием перепутанные футболки Гайича и Гайча в матче с «Оренбургом»

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Телеканал «Матч ТВ»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал московский клуб за конфузный случай, произошедший в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с »Оренбургом», передает Legalbet.

Сербский защитник армейского клуба Милан Гайич несколько минут играл в майке с именем другого футболиста клуба — Адольфо Гайча. Гайич несколько минут во втором тайме провел в футболке не со своим номером и именем, после чего ему на это указал главный арбитр Владислав Безбородов. Сербский защитник был вынужден отправиться на скамейку и переодеться.

«Это из ряда вон выходящий случай. Так не должно быть. Впервые даже такое увидел, чтобы перепутать футболки. Ясное дело, что Гайич был в запарке, в игре, поэтому он не должен смотреть на номер футболки. Виноват тот, кто подготавливает форму. Конечно, это безобразие. Это не делает чести такому клубу, как ЦСКА. Это недопустимо.

В КДК РФС сказали, что рассмотрят это дело? Правильно сделают, что оштрафуют. Я только за!» — заявил Пономарев.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча 14-го тура Российской премьер-лиги между »Оренбургом и ЦСКА, в котором защитник армейского клуба Милан Гайич несколько минут играл в майке с именем другого футболиста клуба — Адольфо Гайча.

Встреча, прошедшая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, закончилась ничейным результатом — 2:2. В составе хозяйской команды дублем отметился Владимир Сычевой. За ЦСКА забили Федор Чалов и Ренато Гойкович (автогол).

После 14 сыгранных матчей подопечные Владимира Федотова замыкают тройку лучших команд РПЛ, имея в активе 26 очков. «Оренбург» располагается на девятой позиции, набрав 19 очков. В следующем матче ЦСКА сыграет с московским «Локомотивом». Встреча состоится 29 октября. «Оренбург» 28 октября проведет матч с воронежским «Факелом».

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Футбол. Чемпионат России
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