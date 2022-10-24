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«Зенит» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Стали известны стартовые составы петербургского «Зенита» и «Сочи» на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Цаллагов, Жоаозиньо, Джорджевич.

После 13-ти сыгранных матчей сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице чемпионата с 33-мя очками. «Сочи» с 20-ю баллами находится на восьмой строчке.

В следующем туре подопечные Сергея Семака на выезде сыграют с «Краснодаром», а «южане» на своем поле померятся силами с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 30 октября.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» разгромил «Химки» в матче 14-го тура РПЛ.

Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, закончилась победой красно-белых со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Михаил Игнатов, Шамар Николсон (дубль), Павел Мелешин и Павел Маслов.

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