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Семин назвал двух конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился мнением о крупной победе петербургского «Зенита» в матче с «Сочи» в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Подопечные Сергея Семака разгромили соперника со счетом 7:0. Забитыми мячами отметились Иван Сергеев (дважды), Малком (дважды), Вендел, Вильмар Барриос и Густаво Мантуан. На 20-й минуте с поля был удален защитник сочинцев Артем Мещанинов.

«Медали вешать пока рано, еще очень рано. Всем известно, что ЦСКА и «Спартак» могут посоперничать с «Зенитом». У них действительно есть шанс. Еще очень много туров. Почему нет?» – приводит слова специалиста РИА Новости.

Благодаря этой победе зенитовцы набрали 36 очков и сохранили отрыв в семь баллов от ближайшего преследователя — московского «Спартака». «Сочи» с 20-ю очками остался на восьмой позиции.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Краснодаром», а «южане» на своем поле померятся силами с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 30 октября.

Ранее сообщалось, что «Зенит» побил рекорд «Спартака» по числу голов после 14 туров.

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Футбол. Чемпионат России
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