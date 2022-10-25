Овечкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по количеству победных голов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Девилз» (6:3).

Капитан столичной команды забросил свою 122-ю победную шайбу в карьере НХЛ и обогнал Горди Хоу, который за свою карьеру забил 121 победный гол. Таким образом, Овечкин вышел на чистое второе место по этому показателю. Рекордсменом по заброшенным победным шайбам в НХЛ является Яромир Ягр (135).

Напомним, в матче «Вашингтон» — «Нью-Джерси» в составе «Вашингтона» заброшенными шайбами также отметились Ник Дауд, Гарнет Хэтэуэй, Конор Шири, белорус Алексей Протас, Ник Дженсен. За «Нью-Джерси» забили Натан Бастиан, Томаш Татар и Йеспер Братт.

Таким образом, после семи проведенных встреч «Вашингтон» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе восемь очков. «Нью-Джерси» находится на 14-м месте в той же конференции, набрав шесть баллов.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Даллас Старз». Встреча состоится 28 октября. «Девилз» 26 октября встретится с «Детройт Ред Уингз».

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 18 голов.