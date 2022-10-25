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Украинский журналист заявил, что киевское «Динамо» не увольняет Луческу из-за экономической ситуации

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РИА Новости

Украинский журналист Виктор Вацко на своем YouTube-канале высказался о том, почему киевское «Динамо» не расторгает контракт с наставником команды Мирчей Луческу.

«Насколько я знаю, «Динамо» и Луческу уже бы и расстались. Но если Луческу подаст в отставку, то не получит компенсацию. Если «Динамо» выступит инициатором разрыва, то должно будет заплатить ему. Если бы он мог привлечь свежую кровь в команду, то показал бы, что еще есть порох. Почему он не может привлечь свежую кровь? Из-за экономической ситуации», — сказал Вацко.

После семи проведенных матчей киевское «Динамо» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе десять очков. В Лиге Европы у киевлян также не все хорошо — команда замыкает таблицу группы В, не набрав ни одного балла в четырех матчах. В группе ЛЕ вместе с «Динамо» выступают «Фенербахче», «Ренн» и «АЕК Ларнака».

До киевского «Динамо» Луческу работал в донецком «Шахтере», петербургском «Зените», сборной Турции, «Галатасарае», «Интере» и других командах.

Ранее Мирча Луческу прокомментировал поражение своей команды в матче с «Ренном» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

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Футбол. Чемпионат Украины
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