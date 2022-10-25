В Грузии выпустили презервативы с обвинявшимся в домашнем насилии теннисистом Басилашвили

В Грузии начали продавать презервативы с изображением теннисиста Николоза Басилашвили, ранее оправданного по делу о домашнем насилии, сообщает портал Newsgeorgia.ge.

Производителем продукта стал местный бренд «Аииса», который таким образом выступил против решения суда о снятии со спортсмена обвинений в насилии над бывшей женой.

Цена одного презерватива составляет один лари (примерно 22,5 рубля).

Бывшая супруга Басилашили модель Нелли Дорокашвили в мае 2019 года обвинила теннисиста в систематических оскорблениях и унижениях. Она также заявила, что спортсмен неоднократно поднимал на нее руку, в том числе в присутствии их сына Луки.

Городской суд Тбилиси 21 октября оправдал теннисиста по всем обвинениям.

«Я ожидал справедливого решения. Это очень важный момент», — заявил Басилашвили журналистам.

Его бывшая супруга сообщила, что обжалует решение суда.

«Мы пройдем все инстанции, лишь бы все не закрывали глаза на дело, полное доказательств, из-за статуса и влияния. Мы все равно добьемся справедливости. Этот кейс — пример того, как сегодня работает судебная система в Грузии», — написала Дорокашвили в социальной сети.