Игроком ЦСКА Дивеевым интересуются четыре клуба Серии А

Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев попал в сферу интересов сразу четырех итальянских клубов. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Как утверждает источник, российский защитник интересен «Фиорентине», «Салернитане», «Лацио» и «Сампдории». Все эти клубы играют в Серии А.

Напомним, что Игорь Дивеев получил травму в матче 10 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо». После обследования был диагностирован перелом большеберцовой кости. Как заявил агент игрока, защитник сможет принять участие в матчах лиги не ранее рестарта сезона в 2023 году.

Всего Дивеев в этом сезоне принял участие в 10 матчах РПЛ, сумев один раз отличиться и сделать одну результативную передачу.

После 14 туров ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от идущего вторым «Спартака» составляет три очка, от лидера чемпионата, «Зенита», 10 очков.

Стоит отметить, что подопечные Владимира Федотова последний раз одерживали победу в рамках РПЛ в 11 туре над «Химками». Последние три игры завершились ничьей.

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