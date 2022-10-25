«Спорт-Экспресс»: некоторые игроки «Сочи» недовольны старшим тренером Гараниным

Часть футболистов «Сочи» недовольна работой старшего тренера команды Вадима Гаранина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Гаранин возглавил ФК «Сочи» в июне этого года, сменив на этом посту Владимира Федотова, перебравшегося в ЦСКА. До этого он работал в «Енисее». Под его руководством команда выбила «Локомотив» и «Рубин» из плей-офф Кубка России.

Этим летом «Сочи» из «Твери», в которой в сезоне 2021/22 также работал Гаранин, перешли трое игроков: Кирилл Ушатов, Тимофей Шипунов и Даниил Мартовой. А команду покинули сразу несколько лидеров: Матео Кассьерра и Родригао, оба стали игроками «Зенита».

В прошлом сезоне «Сочи» завоевал серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ), а в текущем розыгрыше чемпионата России южане идут лишь восьмыми.

Последние два матча подопечные Владимира Гаранина проиграли с общим счетом 0:9. Также «Сочи» в Кубке России занимает последнее место в группе с «Уралом», ЦСКА и «Торпедо», не одержав ни одной победы.

Следующую игру «Сочи» проведет в рамках РПЛ против «Урала». Матч состоится 30 октября.

Ранее Евгений Ловчев заявил, что на месте тренера «Сочи» «надавал бы игрокам по морде» после матча с «Зенитом».