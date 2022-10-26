Экс-футболистка сборной России ответила, нужно ли сделать снятие маек обязательным

Экс-игрок сборной России по футболу Елена Терехова высказалась об эпизоде, произошедшем на женском чемпионате Европы — 2022. Напомним, английская футболистка Клои Келли сняла игровую майку и осталась в спортивном топе после того, как забила мяч в финале турнира.

«То, что она отпраздновала гол таким образом, — это прикольно (смеется). Она сомневалась тогда, ждала VAR, а я про себя думала: «Снимай давай, это же прикольно». Это же порвало вообще.

Стоит ли сделать эту практику обязательной у нас, чтобы люди ходили на женский футбол? Боюсь, мы не сдвинем дело таким образом», — цитирует спортсменку kp.ru.

Напомним, Келли забила победный мяч за сборную Англии в финале Евро-2022, в котором ее команда обыграла национальную команду Германии со счетом 2:1.

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