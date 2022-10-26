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Французский депутат назвал нападающего «ПСЖ» Мбаппе достоянием страны

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CHRISTIAN HARTMANN/Reuters

Депутат Национального собрания Франции Карл Олив вступился за нападающего Килиана Мбаппе после обрушившейся на него критики по поводу огромного контракта в «Пари Сен-Жермен».

«Что неприлично, так это вбрасывать такие цифры, не объясняя их. Килиан Мбаппе – это не статья расходов для «ПСЖ», это не статья расходов для Франции. Это инвестиция. Килиан Мбаппе – это культурное достояние нашей страны, экономическое достояние нашей страны», — передает слова Олива RMC Sport.

21 мая стало известно, что Килиан Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». Однако громкий переход не состоялся. Теперь зарплата Мбаппе во Франции составляет €40 млн в год.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 11 матчах своей команды в чемпионате Франции, отметившись 10-ю забитыми мячами и отдав две результативные передачи.

Вчера в матче Лиги чемпионов против «Маккаби» (Хайфа) он сделал дубль и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе получит по контракту с «ПСЖ» рекордные €630 млн.

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Футбол. Чемпионат Франции
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