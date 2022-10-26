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Боец Минеев рассказал о своем походе в военкомат: это моя целевая аудитория

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AMC

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев, получивший повестку о мобилизации, рассказал, как прошел его визит в военкомат. Напомним, что его младший брат погиб при спецоперации на Украине.

«Приехал в Москву, пошел в военкомат. Там мне сообщили, что объединенный военный комиссариат работает на ВДНХ в 43-м павильоне. Отправился туда, там уже было много призывников. Такая ситуация была забавная: захожу в павильон, и парень в тельняшке выбегает и говорит: «О, Минеев, мы тебя ждем, разведка ВДВ ждет тебя». Узнали ли меня? Да все. Это же моя целевая аудитория», — заявил Минеев «Известиям».

Свой последний бой Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе. Исмаилов владел преимуществом в первых двух раундах, однако Минеев отправил соперника в нокаут в третьем раунде, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

Всего на счету Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья.

Ранее сообщалось, что руководитель пресс-службы ФК «Балтика» Сергей Кандалов попал под мобилизацию и отправляется в армию.

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