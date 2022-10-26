Наставник «Спортинга» высказался о возможной покупке Роналду

Наставник лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим ответил на вопрос о возможной покупке игрока английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, передает Goal.com.

«Все в «Спортинге» мечтают о возвращении Криштиану, но у нас просто нет денег, чтобы платить ему зарплату. Думаю, он счастлив в Манчестере, но он не играет, и это проблема», — сказал Аморим.

Напомним, Роналду отстранили от тренировок с основой из-за того, что он покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в матче против лондонского «Тоттенхэма» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Он не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

Он также не попал в заявку «Юнайтед» на матч с лондонским «Челси» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась ничьей 1:1.

Ранее Роналду вернулся к тренировкам с основной командой «Манчестер Юнайтед» после отстранения.