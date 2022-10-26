Боец Минеев уверен, что его следующий соперник Родригес «нашпигован донельзя»

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказался о предстоящем бое против бразильца Фернандо Родригеса.

«Это один из самых сложнейших соперников для меня. Он очень большой, около 120 кг сухой мышечной массы. Не забывайте, что у нас нет допинг-контроля, а парень приехал из Бразилии, он идеально выглядит. Я сейчас уверен на 100%, что он нашпигован донельзя.

Родригес очень агрессивный в бою, он летает, очень много бьет и непонятно, откуда у него «каркухи» вылетают. Удары и атаки у него нестандартные, их траектория очень непонятная», — приводит слова Минеева «Известия».

Владимир Минеев подерется по правилам кикбоксинга против бразильца Фернандо Родригеса 18 ноября в Москве. А позже подпишет контракт на прохождение службы в рядах вооруженных сил РФ.

Свой последний бой Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе. Исмаилов владел преимуществом в первых двух раундах, однако Минеев отправил соперника в нокаут в третьем раунде, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

Ранее Владимир Минеев рассказал о своем походе в военкомат.