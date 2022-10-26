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Писарев нашел общее у Карпина и Романцева

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев считает, что успехи «Ростова» связаны с тем, что Валерий Карпин умеет выжимать максимум из футболистов.

«Понимал, что даже в «Спартаке» его не сломают. У него есть определенная харизма, он умеет доносить мысли.

Это у Карпина есть. Его понимают — то, что он хочет донести, очень доступно. Такой же был Олег Романцев, кстати. Очень хороший русский язык, поставленная речь. Это тоже важный момент, который определяет хорошего тренера», — передает слова Писарева «Матч ТВ».

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, сменив на этом посту Станислава Черчесова. С марта 2022 года он совмещает работу в национальной команде с работой в ФК «Ростов».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ростовчане после 14 туров занимают 4-е место в турнирной таблице. Они уступают ЦСКА третью строчку только по дополнительным показателям. В прошлом туре команда Карпина на выезде сыграла вничью с «Факелом» (1:1).

В эти выходные южане сыграют против «Ахмата».

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин заинтересован в переходе в «Ростов» полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

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Футбол. Чемпионат России
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