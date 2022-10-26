Российского игрока «Бенфики» не допустили к матчу ЛЧ в мини-футболе

Российский нападающий португальского мини-футбольного клуба «Бенфика» Иван Чишкала не был допущен к матчу 3-го тура Лиги чемпионов с «Юнайтед Галати» из Румынии. Об этом сообщает «Чемпионат».

Как сообщает источник, клуб пытался сделать все, чтобы россиянину разрешили принять участие в матче, но добиться успеха в этом не удалось. Таким образом, Чишкала теперь пропустит игру в Лиге чемпионов.

Чишкала стал игроком португальской «Бенфики» в 2020 году, а летом этого года он продлил свой контракт с клубом до 2025 года.

В России нападающий известен по выступлениям за «Газпром-Югру». В составе югорской команды он становился обладателем Кубка УЕФА в сезоне 2014/15, дважды выигрывал чемпионат России и четыре раза брал Кубок страны.

С 2013 года Чишкала вызывается в сборную России. Вместе с национальной командой в 2022 году он стал обладателем серебряных наград чемпионата мира в Нидерландах. Тогда победу одержали представители Португалии.

Напомним, что в мае Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил сборную России по футболу и отечественные клубы по мини-футболу от участия в соревнованиях под своей эгидой.