Владелец «Фатих Карагюмрюк» назвал российского полузащитника Оздоева лидером команды

Владелец турецкого футбольного клуба «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма поделился мнением о выступлении за команду российского полузащитника Магомеда Оздоева. Слова владельца клуба передает «Чемпионат».

«Мы очень довольны, что подписали Оздоева этим летом. Магомед — лидер команды и очень трудолюбивый футболист», — сказал Хурма.

В текущем сезоне чемпионата Турции Оздоев принял участие в 10 матчах, в которых отдал одну результативную передачу.

Напомним, 1 июня у Оздоева закончился контракт с петербургским «Зенитом», после чего игрок стал свободным агентом. Полузащитник в итоге подписал соглашение с клубом «Фатих Карагюмрюк», главным тренером которого является экс-игрок сборной Италии Андреа Пирло.

Полузащитник выступал за клуб с берегов Невы с февраля 2018 года. За это время он сыграл в 116 матчах, в которых забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее фанаты «Карагюмрюка» в соцсетях выразили сожаление тем, что Магомед Оздоев в начале второго тайма против «Фенербахче» не смог продолжить встречу из-за разбитого носа.