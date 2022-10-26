Постановщик «Ледникового периода» Денкова заявила, что расстроена уходом Милохина из шоу

Постановщик телевизионного шоу «Ледниковый период» Албена Денкова прокомментировала решение блогера Дани Милохина покинуть проект. Слова Денковой передает «Чемпионат».

«Расстроена, конечно, потому что Даня катался прекрасно. С Женей у них были прекрасные номера», — сказала Денкова.

На шоу Милохин выступал с Евгенией Медведевой. Стоит отметить, что Медведева и Милохин катались вместе в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Позже выяснилось, что чемпионка мира также покинула проект.

В прошлом сезоне Медведева и Милохин стали одними из самых обсуждаемых участников на проекте, а также спровоцировали слухи о романе. Однако блогер эти слухи развеял.

Ранее сообщалось, что Медведевой найдут нового партнера по «Ледниковому периоду».