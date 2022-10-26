Baza: в отношении руководства «Химок» могут возбудить уголовное дело

В отношении футбольного клуба «Химки» проводится проверка, после которой против руководства подмосковного клуба может быть возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, правоохранительные органы приняли решение провести проверку после информации о том, что футбольный клуб не выплачивает около трех месяцев зарплату игрокам и персоналу.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) химчане, набрав девять очков, занимают 13-е место в турнирной таблице, что на данный момент обеспечивает им право сыграть в стыковых матчах по итогам сезона с представителем Первой лиги.

В матче, прошедшем 23 октября, «Химки» разгромно уступили «Спартаку» со счетом 0:5. Забитыми мячами отметились Михаил Игнатов, Шамар Николсон (дубль), Павел Мелешин и Павел Маслов.

Последний раз «Химки» одержали победу в рамках РПЛ 7 августа в матче против «Торпедо».

Ранее бывший член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков заявил, что в команде ситуация близка к критической.