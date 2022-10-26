Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Биологи придумали способ спасти вылупившихся черепашат, бегущих... 13:12
Врачи назвали простой способ снизить риск развития деменции 13:11
Жених Вали Карнавал заявил, что ему «обидно» за Медведеву после... 13:09
Биоинформатик Панчин уверен, что новые доказательства искусственности... 13:08
Президент WADA Банька пригрозил обратиться в CAS из-за задержки... 13:08
Песков назвал ложью заявления Варшавы о том, что СССР не... 13:07
Появилось видео момента наезда автомобиля Mercedes-Benz... 13:07
Снайпер Народной милиции ДНР рассказал, из чего сделаны «Укропы» 13:06
Биологи обнаружили, что пауки используют паутину в качестве ушей... 13:04
Песков: Путин не передавал Зеленскому специального послания... 13:02

Экс-вратарь сборной Чехии Гашек объяснил, почему назвал Овечкина трусом

close
100%
Официальный сайт НХЛ

Легендарный чешский голкипер Доминик Гашек рассказал, почему назвал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина трусом. Его слова передает The Athletic.

«Я назвал его трусом, потому что был очень расстроен тем, что он сказал. Он сказал, что политика не связана со спортом и он ничего не знает о спецоперации. Конечно, он многое может сделать», — сказал Гашек.

Накануне генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о беседе с Овечкиным на тему специальной военной операции.

Овечкин занимает третье место в гонке бомбардиров в истории НХЛ. На его счету 783 гола. Следующая его цель — Горди Хоу, который за всю карьеру забросил 801 шайбу. До Грецки россиянину остается оформить 111 голов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал слова Доминика Гашека, который раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за участие россиян в выставочных матчах в Чехии.

Напомним, 7 и 8 октября в Праге состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз». Гашеку не понравился факт того, что за «Нэшвилл» сыграл Яков Тренин, а за «Сан-Хосе» на лед вышел Евгений Свечников.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+