В Госдуме призвали не обращать внимание на призывы УАФ исключить РФС из ФИФА и УЕФА

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала заявление президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко, который потребовал исключения Российского футбольного союза (РФС) из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Слова Родниной передает «Спорт-Экспресс».

«Вы куда-то не туда смотрите! Зачем на это обращать внимание? Зачем? С ними уже все понятно. Еще раз: не обращайте внимания. Лучше сделать акцент на достижениях наших спортсменов, чем это все обсуждать», — сказала Роднина.

Ранее министр спорта РФ Матыцин назвал «старыми песнями» призывы УАФ об исключении РФС из ФИФА и УЕФА.

Напомним, что ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям в сезоне 2022/23. Сборная России также пропустит отборочный этап Евро-2024.