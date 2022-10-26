Легендарный вратарь Гашек объяснил, почему считает неприемлемым выступление россиян в НХЛ

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек рассказал, почему считает неприемлемым выступление российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает The Athletic.

«Почему я говорю о подходе НХЛ? НХЛ была и остается очень важной частью моей жизни. Она дала мне так много, и я так забочусь о ней. Вот почему я хочу, чтобы НХЛ принимала правильные решения, которые принесут пользу как ей, так и всем людям на нашей планете», — сказал Гашек.

Ранее Гашек рассказал, почему назвал российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина трусом.

Также Гашек ранее раскритиковал Национальную хоккейную лигу за участие россиян в выставочных матчах в Чехии. Напомним, 7 и 8 октября в Праге состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз». Гашеку не понравился факт того, что за «Нэшвилл» сыграл Яков Тренин, а за «Сан-Хосе» на лед вышел Евгений Свечников.