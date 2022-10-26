Легендарный футболист Анри: если бы у «Барселоны» сейчас был другой тренер, вулкан бы извергся

Бывший форвард «Барселоны» Тьерри Анри поддержал наставника каталонской команды Хави Эрнандеса после потери сине-гранатовыми шансов на выход из группы Лиги чемпионов. Слова Анри передает ESPN.

«Если бы у «Барселоны» прямо сейчас был другой тренер, который пытался бы разобраться с тем, что происходит… вулкан бы извергся. Посмотрите, они вторые в чемпионате Испании. Мы все знаем, что Левандовски должен был забивать в первом матче с «Баварией», – сказал Анри.

«Барселона» продолжает встречу пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Вне зависимости от результата матча каталонская команда останется на третьем месте в группе С, что позволит ей выступить в плей-офф Лиги Европы.

Ранее «Интер» разгромил «Викторию» и лишил «Барселону» шансов на выход из группы Лиги чемпионов.