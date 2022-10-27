Президент «Барселоны» Лапорта после вылета из ЛЧ: чуда не произошло

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал вылет сине-гранатовых из Лиги чемпионов.

«Чуда не произошло, но в тяжелейшем матче нас поддерживали лучшие болельщики в мире. «Барса» должна показать, что мы способны прибавлять», — приводит слова Лапорты журналист Хорди Бланко в своих социальных сетях.

Напомним, в матче группового этапа «Барселона» уступила мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.

Счет был открыт уже на десятой минуте — нападающий немецкой команды Садио Мане реализовал выход один на один. На 31-й минуте форвард «Баварии» Максим Шупо-Мотинг удвоил преимущество гостей. Уже в добавленное время Бенжамен Павар забил третий мяч и установил окончательный счет.

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