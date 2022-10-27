Экс-тренер «Спартака» Рианчо разочарован вылетом «Барселоны» из Лиги чемпионов

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал вылет каталонской «Барселоны» из Лиги чемпионов, передает «Спорт-Экспресс».

«Такой результат «Барселоны» — разочарование. Но футбол — это игра, и такие результаты могут быть», — сказал Рианчо.

Напомним, в матче группового этапа «Барселона» уступила мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.

Счет был открыт уже на десятой минуте — нападающий немецкой команды Садио Мане реализовал выход один на один. На 31-й минуте форвард «Баварии» Максим Шупо-Мотинг удвоил преимущество гостей. Уже в добавленное время Бенжамен Павар забил третий мяч и установил окончательный счет.

Ранее игрок каталонской «Барселоны» Педри поделился мнением о вылете команды из Лиги чемпионов, заявив, что команда недостойна играть в турнире.