Спортивный директор «Барселоны» о вылете из ЛЧ: в Милане были непонятные судейские решения

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Матеу Алемани высказался о вылете команды из Лиги чемпионов, передает Movistar Futbol.

«В Милане с «Интером» были непонятные судейские решения. Мы осознаем, что арбитры неправы, однако делать это, сидя у экрана, нет никакого смысла», — сказал Алемани.

Напомним, в третьем туре группового этапа «Барселона» уступила «Интеру» со счетом 0:1. В матче пятого тура сине-гранатовые уступили со счетом 0:3.

Счет был открыт уже на десятой минуте — нападающий немецкой команды Садио Мане реализовал выход один на один. На 31-й минуте форвард «Баварии» Максим Шупо-Мотинг удвоил преимущество гостей. Уже в добавленное время Бенжамен Павар забил третий мяч и установил окончательный счет.

В заключительном матче группового этапа «Барса» сыграет против «Виктории Пльзень» из Чехии.

Ранее фанаты «Барселоны» скандировали фамилию Месси во время матча ЛЧ против «Баварии».