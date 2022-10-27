Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Адель приостановит карьеру ради получения степени по литературе 13:13
РЕН ТВ: россиянка утопила годовалую дочь из-за того, что она «была не... 13:12
Биологи придумали способ спасти вылупившихся черепашат, бегущих... 13:12
Врачи назвали простой способ снизить риск развития деменции 13:11
Жених Вали Карнавал заявил, что ему «обидно» за Медведеву после... 13:09
Биоинформатик Панчин уверен, что новые доказательства искусственности... 13:08
Президент WADA Банька пригрозил обратиться в CAS из-за задержки... 13:08
Песков назвал ложью заявления Варшавы о том, что СССР не... 13:07
Появилось видео момента наезда автомобиля Mercedes-Benz... 13:07
Снайпер Народной милиции ДНР рассказал, из чего сделаны «Укропы» 13:06

Спортивный директор «Барселоны» о вылете из ЛЧ: в Милане были непонятные судейские решения

close
100%
Andreas Gebert/Reuters

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Матеу Алемани высказался о вылете команды из Лиги чемпионов, передает Movistar Futbol.

«В Милане с «Интером» были непонятные судейские решения. Мы осознаем, что арбитры неправы, однако делать это, сидя у экрана, нет никакого смысла», — сказал Алемани.

Напомним, в третьем туре группового этапа «Барселона» уступила «Интеру» со счетом 0:1. В матче пятого тура сине-гранатовые уступили со счетом 0:3.

Счет был открыт уже на десятой минуте — нападающий немецкой команды Садио Мане реализовал выход один на один. На 31-й минуте форвард «Баварии» Максим Шупо-Мотинг удвоил преимущество гостей. Уже в добавленное время Бенжамен Павар забил третий мяч и установил окончательный счет.

В заключительном матче группового этапа «Барса» сыграет против «Виктории Пльзень» из Чехии.

Ранее фанаты «Барселоны» скандировали фамилию Месси во время матча ЛЧ против «Баварии».

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+