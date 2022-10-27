Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на приглашение священника в футбольный клуб «Химки», передает «Спорт-Экспресс».

«Россия — многоконфессиональная страна. Все ли в «Химках» православные? Нужен ли католический священник или мулла? Может, в «Химках» еще есть язычники», — сказал Губерниев.

Напомним, что «Химки» на прошлой неделе приглашали на домашний стадион священника, чтобы снять проклятие, которое не позволяет команде снова начать побеждать.

В матче, прошедшем 23 октября, «Химки» разгромно уступили «Спартаку» со счетом 0:5. Забитыми мячами отметились Михаил Игнатов, Шамар Николсон (дубль), Павел Мелешин и Павел Маслов.

Ранее «Химки» обвинили Ксению Собчак в раздувании шума вокруг новости о приглашении в клуб священника.