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Посол ООН призвал ФИФА заменить Иран на Италию на ЧМ-2022

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Mike Hewitt/Reuters

Посол Постоянного представительства Доминики при ООН Паоло Замполли призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) заменить сборную Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу, передает Football Italia.

«Мир требует от вас немедленных действий по дисквалификации Ирана с чемпионата мира. Я лично и весь мир мечтает, чтобы Италия сыграла против Англии после дисквалификации Ирана», — сказал Замполли.

Напомним, сборная Ирана должна сыграть в группе с Англией, Уэльсом и США. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая в решающем матче чемпионата мира 2018 года обыграла Хорватию (4:2). Финальная игра прошла в «Лужниках».

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил вероятность исключения РФС по требованию главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко из Международной федерации футбола (ФИФА).

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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