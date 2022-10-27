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Мужская и женская сборные России по волейболу не сыграют в квалификации Олимпиады-2024

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Global Look Press

Мужская и женская сборные России по волейболу не будут участвовать в отборочном раунде Олимпийских игр — 2024 в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

МОК, ссылаясь на рейтинг национальных команд Международной федерации волейбола (FIVB), заявил, что сборные, занимающие места с первого по 26‑е, за исключением России и Франции как хозяйки Игр, поборются за право выступить на Играх.

Двадцать четыре сборные каждого квалификационного турнира будут разделены на три группы по восемь команд. По две лучшие сборные каждой группы получат прямые путевки на Олимпийские игры. Еще пять команд определятся по окончании предварительного этапа Лиги наций.

Игры-2024 стартуют 26 июля и продлятся до 11 августа.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта призыву МОК последовала Международная федерация волейбола и отстранила от международных турниров российские и белорусские национальные сборные и клубы.

Ранее волейболист сборной США и «Зенита» Мэттью Андерсон выразил сожаление в связи с отстранением России от участия в мировом первенстве.

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