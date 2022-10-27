Футболист «Оренбурга» Мансилья хотел бы, чтобы Аргентиной правил кто-то, похожий на Путина

Аргентинский форвард «Оренбурга» Брайан Мансилья поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

«Хотел бы, чтобы кто-то, похожий на Владимира Путина правил Аргентиной. Про таких у нас говорят «человек с железной хваткой».

К сожалению, в моей родной стране ситуация очень далека от желаемого. В Аргентине много разных проблем, коррупции. Не хватает человека с железной рукой, который привел бы все в порядок», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 25-летний нападающий провел за «Оренбург» девять матчей, в которых отличился двумя результативными передачами. Российский клуб арендовал его у аргентинского «Расинга» на весь нынешний сезон.

После 14-ти туров «Оренбург» набрал 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В ближайшем матче «Оренбург» на своем поле сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится 28 октября.

Ранее защитник «Оренбурга» и сборной Белоруссии Александр Павловец рассказал о периоде карьеры, который он провел в украинском клубе «Колос».