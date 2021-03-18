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T Доменико Тедеско T Юрий Александрович Матвеев

Московский «Спартак» принимает екатеринбургский «Урал» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Начало встречи запланировано на 19.00 мск.

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 23-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Урал».

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