- События
- Составы
|98
|в
|А. Максименко
|28
|в
|И. Коновалов
|2
|з
|С. Жиго
|4
|з
|С. Страндберг
|6
|з
|Айртон
|15
|з
|Д. Кулаков
|14
|з
|Г. Джикия
|93
|з
|А. Герасимов
|39
|з
|П. Маслов
|5
|п
|А. Егорычев
|33
|п
|А. Крал
|6
|п
|Р. Аугустыняк
|47
|п
|Р. Зобнин
|10
|п
|Э. Бикфалви
|54
|п
|Н. Умяров
|13
|п
|И. Калинин
|7
|н
|А. Соболев
|18
|п
|Б. Йовичич
|11
|н
|Д. Ларссон
|40
|п
|Р. Гаджимурадов
|24
|н
|К. Промес
|55
|н
|А. Максименко
|32
|в
|А. Ребров
|31
|в
|Я. Годзюр
|57
|в
|А. Селихов
|22
|з
|А. Адамов
|29
|з
|И. Кутепов
|44
|з
|В. Рыков
|38
|з
|А. Ещенко
|8
|п
|Р. Емельянов
|56
|з
|И. Гапонов
|19
|п
|Д. Мишкич
|4
|п
|Й. Хендрикс
|21
|п
|В. Подберёзкин
|10
|п
|З. Бакаев
|30
|п
|А. Евсеев
|74
|п
|Д. Маркитесов
|95
|п
|Ч. Магомадов
|9
|н
|П. Погребняк
|17
|н
|Ю. Ибрахимай
|20
|н
|А. Панюков
|T
|Доменико Тедеско
|T
|Юрий Александрович Матвеев
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Московский «Спартак» принимает екатеринбургский «Урал» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Начало встречи запланировано на 19.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 23-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Урал».